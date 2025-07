Dazi al 25% dal 1° agosto pubblicate le lettere a Giappone e Corea del Sud

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud si intensificano, con i dazi al 25% annunciati da Trump e le prime lettere ufficiali pubblicate. Il presidente americano ha condiviso sui social i contenuti delle missive, rivelando dettagli che potrebbero influenzare il panorama economico globale. Poco prima, aveva sottolineato l'importanza di alleanze strategiche basate su politiche condivise, lasciando presagire sviluppi ancora più complessi nel settore internazionale.

Donald Trump aveva annunciato che per le 12:00 sarebbero arrivate le prime lettere sui dazi. E così è stato. Attraverso il suo social, il presidente americano ha iniziato a pubblicare il contenuto di alcune delle famose lettere inviate. In particolare ha scelto di condividere quelle per il Giappone e la Corea del Sud. Poco prima della pubblicazione della loro pubblicazione, aveva anche ricordato che “qualsiasi Paese allineato alle politiche antiamericane dei Brics subirebbe una tariffa aggiuntiva del 10%“, senza eccezioni. Dazi al 25% dal 1° agosto. Alla fine, Donald Trump non scherzava: a mezzogiorno, ora americana, sono state pubblicate su Truth due delle lettere inviate ai paesi coinvolti nei dazi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it