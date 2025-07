Precipita dal tetto operaio morto a Ischia | fatale la superficie scivolosa

Un tragico incidente scuote Ischia: un operaio ucraino di 50 anni ha perso la vita dopo una caduta dal tetto, a causa di una superficie scivolosa provocata dal recente acquazzone. La tragedia sottolinea l’importanza di rispettare rigorosi protocolli di sicurezza in cantiere. È fondamentale fare luce sulle cause e prevenire future tragedie, perché nessun lavoro vale una vita.

Incidente sul lavoro mortale ad Ischia dove un operaio di nazionalità ucraina ha perso la vita in seguito ad una caduta. L'uomo, 50enne, era impegnato in un intervento di manutenzione sul tetto di una abitazione nella frazione di Buonopane quando, per cause da accertare, è caduto rovinosamente al suolo, perdendo la vita.  Secondo alcune testimonianze l'incidente sarebbe avvenuto dopo il forte acquazzone che ha colpito l'isola in mattinata e che avrebbe reso scivolosa la sommità della casa dove l'operaio stava lavorando.  Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barano che hanno avviato le indagini del caso.