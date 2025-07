Mondiale per club Donnarumma | Sono molto scosso non volevo far male a Musiala

Le parole di Gianluigi Donnarumma, profondamente scosse e sincere, riflettono il peso di un episodio che ha coinvolto Musiala durante il Mondiale per Club. La sua preoccupazione e il rimorso sono palpabili, mentre si confronta con le conseguenze di un incidente che ha cambiato la vita dell’attaccante del Bayern Monaco. In un momento così delicato, l’attenzione si sposta sulla speranza di recupero e sulla responsabilità di un gesto dettato dalla casualità .

Le parole di Gianluigi Donnarumma dopo la sua uscita durante il quarto di finale del Mondiale per Club tra Psg e Bayern sugli sviluppi della quale l’attaccante ha subito la frattura del perone, che lo costringerĂ a uno stop di almeno 4-5 mesi. Gianluigi Donnarumma non si dĂ pace dopo la sua uscita durante il quarto di finale del Mondiale per Club 2025, sugli sviluppi della quale l’attaccante del Bayern Monaco ha subito la frattura del perone e uno stop di almeno 4-5 mesi. “Sono molto scosso da quanto accaduto – ha rivelato parlando alla ‘Gazzetta dello Sport’ –, non era sicuramente mia intenzione far male a Musiala”. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - donnarumma - sono

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Dopo l'incidente con Musiala al Mondiale per Club, Donnarumma si mostra in lacrime. "Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono con te, Jamal Musiala". - facebook.com Vai su Facebook

MONDIALE PER CLUB - PSG, Donnarumma a Musiala: "Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono con te" https://ift.tt/ylQKdo0 Vai su X

Musiala, frattura del perone e lesione dei legamenti dopo lo scontro con Donnarumma; Lo shock di Donnarumma: Sono molto scosso, non volevo far male a Musiala; Donnarumma scosso dopo l’infortunio di Musiala: “Sto male, non ho colpe”.

Infortunio Jamal Musiala, lo shock di Gigio Donnarumma: "Sono molto scosso, non era mia intenzione fargli male" - Parlando alla Gazzetta dello Sport, Gigio Donnarumma si apre raccontando lo shock per aver provocato un grave infortunio alla gamba ... Come scrive eurosport.it

Mondiale per club, Donnarumma e l’intervento su Musiala: quando torna il tedesco e il verdetto del web - Bayern Monaco, ha riportato una frattura al perone sinistro con coinvolgimento dei legamenti della caviglia: stop stimato di cinque mesi ... Si legge su sport.virgilio.it