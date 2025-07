Creta flusso continuo di migranti dalla Libia | 1200 arrivi in 3 giorni

Un flusso continuo di migranti dalla Libia sta attraversando il Mediterraneo, con oltre 1.200 arrivi in soli tre giorni sulle coste di Creta e Gavdos. La Guardia Costiera ha intercettato numerose imbarcazioni, evidenziando una criticitĂ crescente che richiede interventi immediati. Questa emergenza umanitaria mette sotto pressione le risorse locali e solleva importanti questioni sulla gestione dei flussi migratori in questa regione. La situazione resta critica e in costante evoluzione, lasciando il futuro della zona in bilico.

Le autoritĂ greche riferiscono che oltre 1.200 migranti sono stati fermati sull’isola di Creta e sull’isolotto vicino di Gavdos negli ultimi tre giorni, a seguito di un’impennata negli arrivi dalla Libia. La Guardia costiera ha comunicato di aver intercettato diverse imbarcazioni al largo della costa meridionale di Creta tra sabato e lunedì, spingendo i funzionari regionali a chiedere ulteriore assistenza al governo. Riprese video mostrano una barca vuota usata dai migranti mentre viene trainata a riva dalla Guardia costiera. Gavdos, una minuscola isola a sud di Creta, è stata travolta dagli arrivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Creta, flusso continuo di migranti dalla Libia: 1200 arrivi in 3 giorni

