Paper Fest Luca Sommi | Ddl Spara-tutto? Vergognoso liberalizzare caccia per assecondare lobby

Luca Sommi ci invita a riflettere sull’importanza di un rapporto più consapevole e rispettoso con il mondo animale, in un’epoca in cui le scelte politiche sembrano spesso dettate da interessi di lobby. “Solo Amore” è un appello sentito e appassionato, un viaggio emozionale che sfida le convenzioni e chiede a tutti noi di amare e proteggere gli esseri viventi con responsabilità. Perché “gli animali sanno…

"L' ambiente è il problema del nostro tempo. Il mio libro è un'esortazione ad amare gli animali e ad avere con loro un rapporto più equilibrato". È un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra uomo e il mondo animale quello portato avanti da Luca Sommi nel suo libro " Solo Amore – Appunti di un manifesto in difesa degli animali ", in cui vengono messi insieme tanti appunti per un nuovo manifesto in loro difesa. Perché "gli animali sanno perfettamente cosa siano il dolore, la paura, l'abbandono, la solitudine, la sofferenza e l'amore. Sono capaci di essere tristi e felici, esattamente come noi.