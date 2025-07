Sale il bilancio dei morti nelle alluvioni in Texas | sono oltre 88 Solo a Kerr morti 48 adulti e 27 bambini

Le drammatiche alluvioni in Texas continuano a mietere vittime, con un bilancio che supera le 88 persone tra morti e dispersi. La tragedia si configura come una delle più gravi degli ultimi cento anni negli Stati Uniti, lasciando dietro di sé un paese sconvolto e in cerca di risposte. Le autorità intensificano gli sforzi di soccorso, mentre le famiglie piangono i loro cari. La situazione rimane critica e in evoluzione, e il nostro impegno è mantenere alta l’attenzione su questa catastrofe.

Continua a salire il bilancio delle vittime nelle devastanti alluvioni in Texas. S ono oltre 88 al momento secondo il New York Times che cita fonti delle autorità . Si tratta di una delle inondazioni più letali negli Stati Uniti degli ultimi 100 anni. I dispersi a causa delle alluvioni in Texas sono 41. Larry Leitha, lo sceriffo della contea di Kerr, ha confermato in una conferenza stampa che le. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sale il bilancio dei morti nelle alluvioni in Texas: sono oltre 88. Solo a Kerr morti 48 adulti e 27 bambini

