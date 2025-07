Le nuove scoperte musicali della settimana – #35

Scopri le nuove scoperte musicali più interessanti della settimana! Lo staff di Atom Heart Magazine ha selezionato per te brani freschi e sorprendenti, pronti a diventare le colonne sonore dei tuoi momenti più intensi. Dalle vibrazioni energiche di Replay alle atmosfere introspective di HVRCRFT, c’è qualcosa per ogni gusto. Pronto a immergerti in un universo sonoro tutto da esplorare? Ascolta tutte le novità nella nostra playlist su Spotify e lasciati conquistare!

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana #35 (Luglio 2025). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Come ogni settimana Queste le nuove aggiunte della settimana: Replay – 89018. Heartwish – Change the World. Psyclo – Everybody Sucks. Ziobi – Muretto stories. Jack Horton – Operator. Hollow X – God level. Hk6od6ratt 44 – Frash As H*ll. Boris Metraux – Nena. HVRCRFT – Listen To The Sound. MIKO MALO – Ghost. Gerina – Lo Que No Tienes. Stefan Certic – In My Skin. COMMOTION – booty calls (rewind remix). Peter Lord – BOOM. Hennzo – Lit Summer. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com