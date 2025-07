LIVE Sonego-Shelton 6-3 1-6 6-7 4-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel match

Assisti in diretta alle emozioni di Wimbledon 2025, dove Sonego lotta contro Shelton in un match che tiene con il fiato sospeso. La tensione si fa palpabile mentre l’azzurro serve per rimanere nel gioco, con ogni punto che potrebbe fare la differenza. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale, commenti e analisi di questa sfida al vertice del tennis mondiale. La partita è ancora aperta: chi avrà la meglio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DIMITROV (3° MATCH DALLE 14.30) Seconda 40-30 Sonego perde il controllo del dritto con il colpo in uscita dal servizio 40-15 Servizio al corpo vincente. 30-15 Sonego segue a rete la prima ad uscire ma non riesce a controllare la volee sulla risposta forte e bassa dell’americano 30-0 Grande prima dell’azzurro. 15-0 Termina di poco lungo il recupero in back di Shelton. In precedenza l’americano aveva giocato un passante strettissimo su cui Sonego ha giocato una grande demivolee Dopo il cambio campo l’italiano servirĂ per rimanere nel match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 6-3, 1-6, 6-7, 4-5, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel match

