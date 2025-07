Tour de France 2025 Mathieu van der Poel | Non è una bella giornata il mio pensiero va a Jasper

Il Tour de France 2025 si conferma spettacolare e imprevedibile, con la volata frenetica a Dunkerque che ha regalato emozioni intense. Mentre Tim Merlier si aggiudica la vittoria, il pensiero va a Jasper Philipsen, costretto al ritiro dopo una brutta caduta. In un contesto di sfide e momenti difficili, il ciclismo ci ricorda quanto la passione e la determinazione siano fondamentali. Una giornata che resterĂ impressa nei ricordi di tutti gli appassionati.

Si conclude con una volata frenetica la terza tappa del Tour de France 2025. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) è riuscito ad anticipare al fotofinish Jonathan Milan (Lidl-Trek), ottendendo la 61esima vittoria in carriera a Dunkerque. L’azzurro invece si deve accontentare della maglia verde, visto anche il ritiro di Jasper Philipsen dopo una bruttissima caduta. Si conclude così una frazione tutt’altro che semplice, condizionata dalle tante cadute in gruppo. I big sono riusciti ad evitare il trambusto finale, ad eccezione di Remco Evenepoel, vittima di una caduta fortunatamente senza conseguenze. La classifica generale non subisce perciò variazioni, con Mathieu Van der Poel in maglia gialla, seguito da Pogacar e Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it