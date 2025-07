Zengavò festeggiano Camilla | dalla meta scelta alle dolce dediche

Tra sorrisi e dolci parole, Zengavò, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga celebrano dieci mesi d’amore con la loro amata Camilla in Sicilia. Una meta scelta con cura, simbolo di un legame forte e autentico, che si riflette nelle dediche affettuose condivise con i fan. Questi momenti speciali rafforzano il loro affetto e invitano tutti a credere nel potere della famiglia. La loro storia continua a sorprendere e ispirare.

Zengavò, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: dieci mesi d’amore con la piccola Camilla in Sicilia, ecco la meta scelta per queste vacanze. Zengavò, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno celebrando con gioia il decimo “mesiversario” della loro piccola Camilla, condividendo con i fan uno dei momenti più teneri della loro vita familiare. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello VIP e sempre rimasta unita anche lontano dalle telecamere, ha voluto festeggiare in modo semplice ma significativo questo traguardo, che segna quasi un anno dalla nascita della loro primogenita, venuta al mondo con immensa gioia il 7 settembre 2024. 🔗 Leggi su 361magazine.com