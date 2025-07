Piena sul Piave 7 ragazzi sorpresi sopra un isolotto | soccorsi in corso

Una piena improvvisa sul Piave ha messo in pericolo sette giovani intrappolati su un isolotto a Fagarè di San Biagio, Treviso. La stessa zona che pochi mesi fa aveva visto tragicamente perdere la vita a un ragazzo, ora al centro di un tempestivo intervento di soccorso. Carabinieri, Vigili del Fuoco e SOREU 118 sono già in azione per garantire la loro sicurezza e riportarli a riva. La situazione è sotto controllo e si lavora per la loro salvezza.

Maltempo al Centro-Nord: in Toscana 27mila fulmini in 12 ore | Frane, allagamenti e alberi caduti in Umbria | Piena sul Piave, 7 ragazzi sorpresi sopra a un isolotto - Il maltempo sta imperversando nel Centro Nord Italia, portando una serie di eventi estremi che stanno mettendo a dura prova le comunità locali.

