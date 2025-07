Il maltempo parigino blocca Armani a Milano alla vigilia della sua sfilata Privè

Il maltempo parigino ha fermato Armani proprio alla vigilia della sua attesissima sfilata, lasciando tutti con il fiato sospeso. Nonostante il suo desiderio di essere presente a Parigi, le condizioni climatiche e la recente malattia hanno imposto un imprevisto stop. Ma Giorgio Armani non si arrende: l’eleganza e il talento continuano a brillare, anche attraverso una soluzione inattesa. E così, l’evento più esclusivo si sposta nel cuore di Milano, sorprendendo ancora una volta i suoi fan.

“Il Signor Armani ha sperato fino all'ultimo di poter venire a Parigi per la sfilata della sua alta moda, ma visto che qui abbiamo 18 gradi scarsi e a Milano ce ne sono 29, l'escursione termica è troppo alta per una persona appena guarita da una seria infiammazione polmonare”. La risposta dei collaboratori di Re Giorgio arriva in contemporanea con l'invito per lo show della linea Privè in programma domani sera nello spettacolare Palazzo Armani al 21 di rue François 1er inaugurato lo scorso gennaio. È un'elegante scatola nera contenente una piccola boccetta rettangolare ugualmente nera. Sopra c'è scritto “Noir Seduisant” in bianco nell'inconfondibile grafia dello stilista-imprenditore leggermente inclinata verso destra e sempre con i puntini accuratamente messi sulle I. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it