Bologna si rovescia sotto i colpi del centrodestra, che conquista terreno e mette in discussione il predominio storico. Mentre i sindaci di centrosinistra affondano nei sondaggi – Gualtieri a Roma e Lepore a Bologna tra i più colpiti – la città si mostra ora più contendibile che mai. Un segnale forte di cambiamento, che apre nuove prospettive per un'amministrazione più vicina alle esigenze dei cittadini. La sfida è aperta: Bologna sta per cambiare volto e...

Tra gli ottimi risultati degli amministratori del centrodestra e il crollo di popolarità e di buongoverno di quelli del centrosinistra spicca – oltre alla débacle di Gualtieri a Roma- il calo drastico di Lepore, sindaco di Bologna. Il calo di consensi del sindaco Matteo Lepore, 58esimo nella classifica di gradimento pubblicata da ‘Il Sole 24 Ore’, non può che trovare la soddisfazione del centrodestra cittadino, sempre sul pezzo nella opposizione alle politiche del primo cittadino. “Lepore cola a picco”, afferma il consigliere comunale Matteo Di Benedetto (Lega): “Siamo a -8,4% dalle elezioni. Andando avanti così, tra due anni, quando voteremo, sarà sotto il 50%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bologna, Lepore cola a picco nella classifica dei sindaci. Il centrodestra: “Asfaltato. La città è ora contendibile”

Bologna, Lepore cola a picco nella classifica dei sindaci. Il centrodestra: Asfaltato. La città è ora contendibile

