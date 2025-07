Isis e nuove milizie Se la Siria esplode rischiamo anche noi

In un mondo ormai interconnesso, le minacce di Isis e nuove milizie si fanno sempre più vicine. Con attentati come quello alla chiesa di Damasco e le tensioni in Siria, la stabilità globale è a rischio. Elisa Garfagna ci avverte: i terroristi sfruttano tecnologia e social media per radicalizzare i giovani. L’orizzonte si fa inquietante: cosa ci aspetta nel 2023 e oltre? La situazione richiede attenzione e azione immediata.

L'attentato alla chiesa di Damasco è opera di un gruppo appena nato. I negoziati con Israele e le ambiguità del leader Al Sharaa.. L'esperta Elisa Garfagna: «Oggi lo Stato islamico si concentra su Africa e Medio Oriente. I terroristi sfruttano l'Intelligenza artificiale e la conoscenza dei social. Il loro target sono gli adolescenti. Obiettivo: radicalizzare e reclutare».. Nell'agosto 2023 lo Stato islamico ha annunciato l'insediamento di un nuovo comandante: Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi. La nomina è stata resa pubblica tramite un messaggio audio diffuso dalla macchina propagandistica jihadista, nel quale il nuovo portavoce del gruppo, Abu Hudhayfah al-Ansari, ha proclamato la sua lealtà al nuovo «califfo».

Bombe sui ribelli, oltre 500 morti. Milizie sciite irachene in aiuto al regime - Controffensiva russo-siriana su Aleppo, bombe su Idlib; Media: Netanyahu arma milizia Isis contro Hamas a Gaza. Attacco israeliano alla periferia sud di Beirut; Guerra civile in Siria, comando Damasco: 400 terroristi uccisi in raid con i russi.

Strage chiesa in Siria, attentatore dell'Isis si fa esplodere durante messa greco-ortodossa - Alla funzione partecipavano oltre 300 persone: è stato il primo attacco di questo tipo in Siria da anni e sembra diretto ai ... Si legge su msn.com

