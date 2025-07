Come fa un cuculo a sapere di essere cuculo se viene cresciuto da altre specie di uccelli?

Come fa un cuculo a riconoscersi e capire di essere un cuculo, nonostante sia cresciuto da altri uccelli? Questa domanda affascina biologi e appassionati, poiché l’identità di questi parassiti di cova rimane avvolta nel mistero. Un recente studio sul molotro testabruna, uccello nordamericano con comportamenti simili, svela sorprendenti meccanismi di autoconoscenza e socializzazione. Scopriamo insieme i misteri della natura e le strategie evolutive di questi affascinanti abitanti del cielo.

