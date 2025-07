Paprium è finalmente giocabile su RetroArch | la svolta inaspettata

Finalmente, i fan di retrogaming possono gioire: Paprium 232 è ora giocabile su RetroArch grazie a una versione modificata del core Genesis Plus GX. Dopo anni di polemiche e attese, questa scoperta rivoluziona il modo di rivivere un titolo tanto controverso quanto affascinante, riaccendendo la passione per le avventure su Sega Mega Drive. La comunità si prepara a riscoprire un capolavoro che, nonostante i ritardi, merita sicuramente di essere rivisitato.

Dopo anni di polemiche e attese infinite, Paprium, l’esclusivo beat ‘em up per Sega Mega DriveGenesis, è ora perfettamente emulabile su RetroArch grazie a una versione modificata del core Genesis Plus GX. Una soluzione che ha sorpreso tutta la comunità retrogaming. Un gioco dalla storia controversa. Lanciato nel 2013 come ambizioso progetto per il vetusto Mega Drive, Paprium ha diviso i fan: Ritardi epocali nella distribuzione. Comunicazione opaca da parte degli sviluppatori. Copie fisiche introvabili nonostante i preordini. Ora, finalmente, gli appassionati possono provare questo titolo senza dover cacciare somme esorbitanti per una cartuccia originale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net