Uno splendido errore 2 | il teaser della nuova stagione svela le conseguenze del ritorno di Jackie

Preparati a scoprire cosa succede quando il passato ritorna e le conseguenze di scelte impossibili si fanno sentire. La nuova stagione di Uno splendido errore, in arrivo il 28 agosto su Netflix, promette emozioni forti e colpi di scena sorprendenti. Il teaser svela un’anticipazione che lascerà tutti senza fiato, lasciando intuire che nulla sarà più come prima. Non perderti questa entusiasmante avventura!

Il 28 agosto arriverà sugli schermi di Netflix la stagione 2 della serie Uno splendido errore, basata sul libro scritto da Ali Novak, e un video regala qualche anticipazione. La storia si era infatti interrotta con la protagonista che decide di trascorrere l'estate a New York per provare a fare chiarezza nei propri sentimenti. Al centro della trama di Uno splendido errore c'è Jackie Howard (Nikki Rodriguez) che, dopo la morte dei genitori, si trasferisce a Silver Falls, Colorado, a casa della migliore amica della madre, Katherine Walter.

Uno splendido errore 2 uscita su netflix: data e novità - "Uno Splendido Errore 2" sta facendo impazzire i fan di tutto il mondo, ansiosi di scoprire cosa riserva il futuro per i protagonisti.

Preparatevi, la seconda stagione di Uno splendido errore arriva il 28 agosto, solo su Netflix Vai su X

Conferme sulla seconda stagione di “Uno splendido errore” su Netflix - La serie segue le vicende di Jackie Howard (Nikki Rodriguez), una quindicenne la cui vita viene sconvolta da un tragico incidente che le porta via la sua famiglia. Segnala serietivu.com