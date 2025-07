Asllani Inter addio lontano? L’offerta non soddisfa il club! Uno scenario possibile Ecco cosa serve per chiudere

Il futuro di Kristjan Asllani all’Inter è in bilico: le voci di un interesse del Real Betis non trovano conferma e l’offerta spagnola, ritenuta troppo bassa, non soddisfa il club nerazzurro. La trattativa sembra complicarsi, e ora si delineano scenari inaspettati. Ma quali sono le condizioni necessarie per trovare una soluzione? Scopriamo insieme cosa serve per chiudere questa operazione e preservare gli equilibri tra le parti.

. Le voci provenienti dalla Spagna, secondo cui il Real Betis sarebbe vicino a Kristjan Asllani, non trovano conferma presso l’ Inter. Come riportato da FcInterNews.it, la presunta offerta degli andalusi, che si aggirerebbe tra i 6 e gli 8 milioni di euro, è considerata eccessivamente bassa dalla dirigenza nerazzurra. L’ Inter, infatti, valuta il centrocampista albanese circa 20 milioni di euro, una cifra che, tra l’altro, era già stata rifiutata in passato. Inoltre, ad oggi, né Asllani né il suo entourage sono stati contattati direttamente dal Betis, il che suggerisce che l’operazione potrebbe essere stata avviata da un intermediario, senza tenere conto delle preferenze del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, addio lontano? L’offerta non soddisfa il club! Uno scenario possibile. Ecco cosa serve per chiudere

