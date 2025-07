L’irlandese Donohoe eletto per la terza volta alla guida dell’eurogruppo

L’Eurogruppo conferma la fiducia in Paschal Donohoe, eletto all’unanimità per il suo terzo mandato come presidente. Minuto e deciso, Donohoe si prepara a guidare i ministri economici europei nei prossimi due anni e mezzo, mantenendo l’impegno di essere un mediatore autentico e onesto nei negoziati cruciali. Con questa nomina, l’Europa rafforza la sua leadership finanziaria e la coesione tra le nazioni dell’euro.

L’Eurogruppo ha eletto all’unanimità Paschal Donohoe, ministro delle Finanze irlandese, come suo presidente per un terzo mandato. L’ incarico, della durata di due anni e mezzo, inizierà il 13 luglio 2025. L’eurogruppo è il consesso che riunisce i ministri economici e finanziari dei paesi aderenti all’euro. “Come ho promesso ai ministri nel 2020, sono stato e rimarrò un mediatore autentico e onesto nei nostri negoziati, assicurando che tutte le voci e tutte le posizioni fossero prese in considerazione”, ha affermato Donohoe ringraziando per l’elezione. “Di fronte a significativi cambiamenti geopolitici, l’area dell’euro ha dimostrato un’elevata resilienza, aggiunge il ministro irlandese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’irlandese Donohoe eletto per la terza volta alla guida dell’eurogruppo

