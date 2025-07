Pavia il sindaco Lissia guadagna consenso ma non si crogiola | Testa bassa e lavorare

continuare a impegnarci con determinazione per rispondere alle esigenze dei cittadini e mantenere la fiducia della comunità. Solo così potremo affrontare le sfide future con successo e consolidare il nostro percorso di crescita.

Pavia, 7 luglio 2025 – "Testa bassa e lavorare": il sindaco di Pavia Michele Lissia commenta così il risultato di Governance poll, ovvero la classifica del gradimento dei sindaci secondo il quale dal 2024 in cui è stato eletto ha guadagnato l'1.6% del consenso e ora si attesta al 52%. "Direi che siamo stabili - ha commentato il primo cittadino -, segno che l'amministrazione sta lavorando. Siamo sempre sopra il 50% e questo è positivo, dobbiamo essere concentrati in quello che intendiamo realizzare". Classifica sindaci 2025: Mattia Palazzi di Mantova è il più amato della Lombardia In realtà altre città lombarde hanno fatto registrare performance migliori di quella di Pavia.