Bologna Fc abbonamenti da record | già 6mila tessere il primo giorno

Bologna si infiamma con un record storico: oltre 6.000 abbonamenti rinnovati nel primo giorno di campagna, segno di un entusiasmo alle stelle e di un amore incondizionato per i colori rossoblù. La passione dei tifosi si prepara a vivere una stagione da urlo, tra attese e sogni di gloria, mentre il Dall’Ara si appresta a riabbracciare il suo cuore pulsante. Il futuro è tutto da scrivere, e i cuori rossoblù battono forte più che mai.

Bologna, 7 luglio 2025 – La carica dei 6mila cuori rossoblù. Primo giorno di campagna abbonamenti per la stagione 2025-26 ed è subito boom di rinnovi, da record, con 6mila tessere rinnovate e pronte ad essere obliterate già a fine agosto quando al Dall'Ara il Bologna di mister Vincenzo Italiano farà il suo esordio nella prossima serie A, ospitando il Como. Entusiasmo a palate e voglia, tanta, di rossoblù, tra coppa e campionato, sognando una cavalcata simile alla scorsa, che ha portato in dote una pregiatissima Coppa Italia e, di conseguenza, anche la qualificazione alla prossima edizione dell 'Europa League.

