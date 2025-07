Manfredi dazi? L’auspicio è che non riducano l’export

Il sindaco di Napoli e presidente ANCI, Manfredi Dazi, esprime un chiaro auspicio: evitare che i dazi squilibrino l’export italiano, in particolare nel settore agroalimentare, cuore dell’identità dei nostri territori. La tutela del commercio estero è una priorità nazionale e comunitaria, fondamentale per la crescita e la sostenibilità dei nostri Comuni. È indispensabile preservare le opportunità di mercato per garantire un futuro prospero e competitivo.

NAPOLI – “Questo è un tema che riguarda il commercio estero, che è una competenza nazionale, anzi comunitaria. E’ chiaro che noi ci auguriamo, soprattutto se guardiamo al tema dell’agroalimentare fortemente identitario per i Comuni, che questi dazi non riducano la capacità di export dei nostri territori perché i mercati internazionali, per tutti i Comuni, sono molto importanti”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sui dazi. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Manfredi, dazi? L’auspicio è che non riducano l’export

In questa notizia si parla di: manfredi - dazi - auspicio - riducano

Manfredi: “Con i dazi, ruolo del Sud è strategico per i nuovi mercati” - Non è di certo favorevole alla politica del presidente Usa Trump ma per Gaetano Manfredi «i dazi, indipendentemente dalle relazioni storiche, costituiscono un’occasione per aprirci a nuovi ... Riporta napoli.repubblica.it

Mattarella: “Dazi errore profondo, serve risposta Ue compatta, serena, determinata” - la Repubblica - Mattarella: “Dazi errore profondo, serve risposta Ue compatta, serena, determinata” di Concetto Vecchio Il capo dello Stato Sergio Mattarella e il presidente estone Alar Karis al Quirinale (agf) ... Secondo repubblica.it