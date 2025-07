Papa Leone a Castel Gandolfo l’ennesimo segnale di un ritorno alla tradizione

Il ritorno alle radici si conferma con Papa Leone a Castel Gandolfo, un segnale forte di rispetto per la tradizione che affonda le sue radici nel XVII secolo. La visita del Papa, a bordo di una Lancia blu, testimonia come l'evocazione della storia ecclesiastica si accompagni a gesti concreti di continuità e fede. Un’estate all'insegna della tradizione, che promette di rafforzare i legami tra papato e territorio, segnando un nuovo capitolo di serenità e radicamento spirituale.

Se si dovesse riassumere con una frase l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV, sarebbe certamente “ritorno alla tradizione”. Un ulteriore dimostrazione è arrivata ieri, quando Papa Prevost si è recato a Castel Gandolfo, dove, come da tradizione consolidatasi verso la metĂ del XVII secolo, trascorrerĂ qualche giorno di riposo estivo fino al 20 luglio presso Villa Barberini. Papa Leone è arrivato nel comune laziale a bordo di una Lancia blu scortata dalla Gendarmeria Vaticana. Ad accoglierlo, una piccola folla di fedeli radunata dietro le transenne in piazza della LibertĂ , mentre un gruppo di suore missionarie e alcuni seminaristi del Pontificio Collegio Urbano lo salutavano con un applauso. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Papa Leone a Castel Gandolfo, l’ennesimo segnale di un ritorno alla tradizione

