Vienna morte Aurora Maniscalco | indagato fidanzato per istigazione a suicidio

La tragica morte di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, ha scosso l’intera comunità. La procura di Palermo ha aperto un’indagine e iscritto nel registro degli indagati il suo fidanzato, sospettato di istigazione al suicidio. Un caso che solleva molte domande e riaccende il dibattito sulla tutela delle vittime di violenza psicologica e sui rischi nascosti dietro relazioni complicate. La verità verrà mai a galla?

La procura di Palermo ha aperto un fascicolo sulla morte di Aurora Maniscalco, la 24enne hostess palermitana della Lauda Airlines, precipitata il 22 giugno dal terzo piano del suo appartamento a Vienna dove viveva con il fidanzato, anche lui palermitano, steward di bordo e musicista. I primi atti sono il sequestro della salma e l’iscrizione nel registro degli indagati del compagno per istigazione al suicidio, quasi un atto dovuto per permettergli di nominare un suo consulente che partecipi all’esame sul corpo della vittima. La salma arriverà domani a Palermo. La caduta dal balcone forse non accidentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vienna, morte Aurora Maniscalco: indagato fidanzato per istigazione a suicidio

“Non ci fermeremo mai”, mistero sulla morte di Aurora Maniscalco: la tragedia della hostess morta a Vienna - Il dolore e il mistero avvolgono ancora la tragica scomparsa di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di soli 23 anni che ha perso la vita a Vienna.

Il padre di Aurora Maniscalco chiede ulteriori indagini sulla morte della ragazza a Vienna - facebook.com Vai su Facebook

Translate postPotrebbe non essere stata un incidente e nemmeno un suicidio la morte di Aurora Maniscalco, la giovane hostess italiana precipitata da un palazzo a Vienna. Sentito il compagno che era con lei. La famiglia: "Era felice, vogliamo la verità" Vai su X

