Alessandra Celentano dà un consiglio alla figlia di Francesca Tocca e Raimondo Todaro | Deve studiare classico

Alessandra Celentano, con il suo tipico tatto e professionalità, ha rivolto un prezioso consiglio alla giovane Jasmine Todaro, suggerendole di dedicarsi allo studio del classico per rafforzare le basi della danza. Un suggerimento che evidenzia l'importanza di una formazione solida, soprattutto quando si aspirano a grandi traguardi. Continua a leggere per scoprire come questo consiglio possa aprire nuove strade nel percorso artistico della piccola promessa.

Alessandra Celentano ha commentato uno scatto di Francesca Tocca e Raimondo Todaro insieme alla figlia Jasmine. L'insegnante di Amici ha dato un consiglio all'undicenne che, seguendo le orme dei genitori, sta muovendo i primi passi nel mondo della danza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

