Zelezny è della Roma i dettagli dell’accordo | ora Svilar e il vice

La Roma si prepara a una stagione di grandi cambiamenti e ambizioni, con l’obiettivo di rafforzarsi e puntare al successo. Tra acquisizioni, ufficializzazioni e nuove strategie, il club sta lavorando senza sosta per allestire una squadra competitiva già a partire dal ritiro estivo. Con nomi di spicco e giovani promesse, i giallorossi vogliono lasciare il segno: la strada verso la gloria è appena iniziata.

Brama nuovi acquisti Gasperini, possibilmente in tempi molto brevi, in modo tale da avere già qualche nuova pedina all'inizio di un ritiro estivo che dovrà essere la base dei successi della nuova Roma. Tanta carne al fuoco per Massara, non solo con grandi nomi ma anche con i giovani. Da Mannini e Arena fino a quello che è, ad oggi, è l'unico nuovo acquisto ufficiale dei giallorossi: nella capitale è arrivato il terzo portiere Radoslaw Dominik Zelezny, colui che andrà dunque a prendere il posto di un Renato Marin volato a zero al PSG. Dalla Juventus a Roma: il polacco fino al 2029. Proprio come il collega brasiliano appena partito per la Francia, anche il classe 2006 polacco arriva senza alcun esborso dopo l'esperienza nella Juventus, un giocatore da osservare bene e che potrà crescere molto allenandosi tutti i giorni con Svilar.