Sciopero dei Treni durerà fino alle 18 di domani | fasce di garanzia

Se devi pianificare i tuoi viaggi in treno tra oggi e domani, è importante conoscere le fasce di garanzia e le possibili alternative. Lo sciopero nazionale dei ferrovie, che durerà fino alle 18 di martedì 8 luglio, potrebbe influenzare gli orari e le partenze. Rimani aggiornato per evitare disagi e scoprire le soluzioni più convenienti per i tuoi spostamenti.

In arrivo possibili da parte per chi stasera e domani dovrà viaggiare in treno. È previsto, infatti, un nuovo sciopero dei treni del personale del Gruppo FS che avrà inizio dalle 21 di oggi, 7 luglio, fino alle 18 di martedì 8 luglio. SCIOPERO DEI TRENI – Ad aderire al nuovo sciopero nazionale, indetto da diverse

