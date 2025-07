Il look di Ilary Blasi per la prima puntata di Battiti Live | segue il trend del mocha mousse

Ilary Blasi ha sfoggiato un look impeccabile e all’ultimo trend per l’esordio di Battiti Live, seguendo il sofisticato stile mocha mousse. La conduttrice ha saputo conquistare il pubblico con eleganza e personalità, confermando il suo ruolo di icona di stile. Curiosi di scoprire i dettagli del suo outfit? Continua a leggere e lasciati ispirare dal suo fascino senza tempo.

È ripartita una nuova edizione di Battiti Live e la sua grande protagonista è la padrona di casa Ilary Blasi. Cosa ha indossato la conduttrice per la prima puntata?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ilary - blasi - prima - puntata

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Musica, mare e Ilary Blasi: inizia stasera Cornetto Battiti Live 2025. Chi canta e dove vedere la prima puntata Vai su X

Il cuore della musica batte forte ogni lunedì in prima serata su Canale5. Siete pronti per la prima puntata di Cornetto Battiti Live? @ilaryblasi @bravoalvin @divanoletto @qui_mediaset #battitilive #nelcuoredellamusica - facebook.com Vai su Facebook

Il look di Ilary Blasi per la prima puntata di Battiti Live: segue il trend del mocha mousse; Battiti Live 2025 con Ilary Blasi, da questa sera in tv: cantanti e scaletta della prima puntata; Ilary Blasi, 10 look indimenticabili della nuova conduttrice di Battiti Live.

Cornetto Battiti Live 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata - Cornetto Battiti Live 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera, 7 luglio 2025. tpi.it scrive

Battiti Live 2025, prima puntata (7 luglio) con Ilary Blasi e cantanti da urlo: chi canta, ospiti, scaletta - Questa sera la conduttrice aprirà la kermesse estiva di Mediaset. Come scrive libero.it