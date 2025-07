Inchiesta sugli agenti della polizia locale di Genova il testimone | Mi picchiarono e mi rubarono i soldi

Un'ombra oscura si staglia sulla polizia locale di Genova: tre testimoni hanno raccontato in aula di aver subito violenze e furti da parte di agenti in servizio, confermando le accuse della procura. Un duro colpo alla credibilità delle forze dell'ordine, che mette in discussione il rispetto dei diritti cittadini. È un’operazione di verità che rischia di scuotere profondamente le istituzioni. La verità emergente richiede giustizia e trasparenza, per ripristinare la fiducia spezzata.

Sentiti in aula tre vittime dei presunti pestaggi che, per la Procura, sono stati commessi da otto dei quindici agenti della polizia locale di Genova sotto accusa. Hanno confermato quanto denunciato e riconosciuto diversi indagati. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Inchiesta sugli agenti della polizia locale di Genova, il testimone: “Mi picchiarono e mi rubarono i soldi”

