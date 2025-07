La profondità senza precedenti del tennis italiano | 4 giocatori ai quarti Slam nel 2025 risultato spaziale

La profondità del tennis italiano nel 2025 ha raggiunto vette mai viste prima: quattro talenti in corsa ai quarti di finale dei Major, un risultato storico. Un’impresa che testimonia la crescita e la forza del nostro movimento tennistico, con Jannik Sinner in testa, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo. La scena è tutta italiana, e il futuro promette ancora emozioni straordinarie. L’Italia si conferma una potenza emergente, e l’avventura continua...

Non era mai accaduto nella storia del tennis italiano che, in uno stesso anno, quattro giocatori riuscissero a issarsi fino ai quarti di finale dei tornei del Grande Slam. L’avvenimento è riuscito nel 2025, e considerando che siamo ancora a Wimbledon la situazione, in un modo o nell’altro, potrebbe ancora essere migliorata con gli US Open di fine agosto-inizio settembre. Il capofila di tutto è chiaramente Jannik Sinner, che non manca l’appuntamento con i migliori otto in uno Slam ormai dagli Australian Open 2024 con sequenza vittoria-semifinale-quarti-vittoria-vittoria-finale. Il tutto contando che può allungare a sette quarti di fila la sua personale striscia dovesse battere in serata il bulgaro Grigor Dimitrov. 🔗 Leggi su Oasport.it