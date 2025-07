Hostess Aurora Maniscalco morta a Vienna fidanzato indagato per istigazione al suicidio | disposta autopsia

La tragica scomparsa di Aurora Maniscalco, hostess italiana trovata morta a Vienna, ha sconvolto l'opinione pubblica. Il fidanzato, ora sotto indagine per istigazione al suicidio, alimenta il mistero su questa drammatica vicenda. Mentre si attende l'esito dell'autopsia, cresce l'attenzione sulla complessità del caso e sulle sue implicazioni. La verità potrà essere finalmente chiarita con i risultati delle analisi mediche e investigative.

Si attende l'autopsia di Aurora Maniscalco, la hostess morta a Vienna in circostanze poco chiare. Il fidanzato √® indagato per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it ¬© Notizie.virgilio.it - Hostess Aurora Maniscalco morta a Vienna, fidanzato indagato per istigazione al suicidio: disposta autopsia

Precipita da un palazzo a Vienna, morta l’hostess italiana Aurora Maniscalco: indaga la polizia austriaca - Una tragica perdita scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana di 24 anni originaria di Palermo, √® precipitata dal terzo piano di un edificio nella notte tra sabato e domenica.

Hostess di Palermo morta a Vienna, i magistrati negano l'autopsia: ricorso della famiglia di Aurora Maniscalco

"Non crediamo che si sia suicidata. Ti faremo giustizia", scrive sui social Federica Bevilacqua, cugina di #AuroraManiscalco, 24enne palermitana, hostess di Lauda Air, morta a Vienna dopo essere precipitata dal terzo piano di un palazzo

