Tony Effe in concerto urla Ti amo a Giulia De Lellis dal palco poi la richiesta per la figlia Priscilla

Durante un emozionante live a Roma, Tony Effe ha incantato il pubblico con una sorpresa dal cuore. Il rapper ha dedicato parole d'amore a Giulia De Lellis, lasciando tutti senza fiato, e ha poi richiesto un applauso speciale per la sua adorata figlia Priscilla. Un momento intimo che ha unito musica e emozioni, dimostrando ancora una volta quanto siano importanti per lui famiglia e affetti.

Durante un live-evento a Roma, Tony Effe ha sorpreso il pubblico con una dedica rivolta alla compagna Giulia De Lellis. Prima le ha rivolto una dichiarazione d’amore e subito dopo ha chiesto un applauso speciale per la figlia Priscilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

