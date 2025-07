Ghinelli al 50% | l’ingegnere che non ha convinto tutti con i suoi calcoli

Alessandro Ghinelli, il sindaco di Arezzo, si presenta con un gradimento stabile attorno al 50%, un dato che riflette un consenso ampiamente articolato tra i cittadini toscani. Sebbene la sua posizione nella classifica dei sindaci toscani sia modesta, questa cifra ci ricorda che anche i numeri più evidenti possono essere influenzati dalle sfide quotidiane, come le buche nelle strade. Ma cosa riserva il futuro per Ghinelli e la sua amministrazione?

Tra i sindaci di Toscana, Alessandro Ghinelli vanta il gradimento «da tipico bilancio stabile»: fervecente al 50%, in lieve calo dal 54,5% del 2020 secondo il Governance Poll di Noto Sondaggi per il Sole?24?Ore. Meglio della metà , ma abbastanza per ricordarci che nemmeno i numeri possono resistere al tempo – o alle buche.  “Ultimo della Toscana”, secondo la prestigiosa classifica: 75° posto su 97 sindaci lab24.ilsole24ore.com. Una posizione tale da far emergere il dubbio: Avrà mai trafficato con la mappa delle priorità ? Dopo 10 anni (e un +1 estensivo causa Covid), la sua proverbiale “sacrifica responsabilità ” sembra aver perso qualcosa in appeal. 🔗 Leggi su Lortica.it