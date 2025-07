Pelletteria Made in Italy | È Crisi nel 2025 ?!?

La prestigiosa pelletteria Made in Italy, simbolo di eleganza e artigianalità, si trova a un bivio cruciale nel 2025. Con un declino che dura ormai da mesi e dati allarmanti, il settore deve affrontare sfide senza precedenti per preservare la propria identità e competitività. È essenziale comprendere le cause di questa crisi e individuare strategie innovative per rilanciare un patrimonio di eccellenza che ha conquistato il mondo.

La tradizione italiana della pelletteria attraversa un momento delicato, con vendite in calo e prospettive incerte per il futuro. Il comparto della pelletteria italiana, simbolo internazionale dell'eccellenza manifatturiera del nostro Paese, sta vivendo una fase di contrazione che si protrae ormai da diversi trimestri. I dati emersi dall'analisi del Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assopellettieri dipingono un quadro preoccupante per i primi mesi del 2025. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Pelletteria Made in Italy: È Crisi nel 2025 ?!?

In questa notizia si parla di: pelletteria - made - italy - crisi

Quinta edizione de Gli stati generali della pelletteria: analisi e prospettive per il Made in Italy - La quinta edizione degli Stati Generali della Pelletteria si è svolta nel prestigioso salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

Il mio intervento al Consiglio comunale aperto sulla crisi della pelletteria. Uno dei comparti più vitali dell'economia nazionale, troppo a lungo ignorato da scelte miopi del passato. Una filiera che vale 75 miliardi di euro e che dà lavoro a 1,2 milioni di Italiani, co - facebook.com Vai su Facebook

Il patto per salvare la pelletteria: Corsi, prodotti certificati e aiuti; “Made in Italy? Il lusso spesso si regge su lavoro povero e sfruttamento, vogliono la nostra…; Crisi del Made in Italy: produzione in calo, export giù e cassa integrazione al +66%.

Pelletteria italiana in crisi: il 2025 è l’anno nero del settore - Il 2025 si sta rivelando uno degli anni più difficili per la pelletteria italiana in crisi, settore storico e fiore all’occhiello del Made in Italy. Come scrive mam-e.it

Il patto per salvare la pelletteria: "Corsi, prodotti certificati e aiuti" - Così il presidente della fondazione Its, Mita, Maurizio Del Vecchia, che ieri ha preso parte al consiglio stra ... Da msn.com