Ancora grandine e temporali in Veneto | continua l’allerta arancione

Ancora grandine e temporali nel Veneto: l’allerta arancione si mantiene alta, segnalando un’intensa perturbazione pronta a colpire la regione. Tra oggi pomeriggio e le prime ore di domani, si prevedono rovesci, temporali e venti forti che metteranno alla prova le abitazioni e le infrastrutture locali. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa meteo imprevedibile. La serenità delle vostre giornate è la nostra priorità.

Venezia, 7 luglio 2025 – Un brusco cambio delle temperature. Tra il pomeriggio e la sera di oggi e le prime ore di domani, è previsto il transito di una seconda perturbazione, con probabili rovesci e temporali da sparsi a diffusi. Saranno possibili fenomeni di forte intensità con pioggia, raffiche di vento, locali grandinate e quantitativi di precipitazioni anche abbondanti, specie sulle zone prealpine e pedemontane centro orientali, in occasione dei temporali più forti o ripetuti. I gradi di allerta e le zone. In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato il livello di preallarme ( criticità arancione ) per temporali sul territorio regionale nelle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora grandine e temporali in Veneto: continua l’allerta arancione

