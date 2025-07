Virtus Bologna gli abbonamenti spiccano subito il volo | già 2.700 tessere

La stagione della Virtus Bologna inizia con una vittoria di pubblico e entusiasmo: oltre 2.700 tessere sottoscritte nel primo giorno di prelazione, un dato che conferma la passione dei tifosi e il ritorno alla grande del team. Tra l’effetto scudetto e acquisti di peso come Alen Smailagic, la città si prepara a vivere un’annata indimenticabile. La campagna abbonamenti spicca subito il volo, e il futuro si prospetta ancora più brillante.

Bologna, 7 luglio 2025 - E’ stata una partenza davvero con il botto per la campagna abbonamenti della Virtus Segafredo. Nel primo giorno di prelazione destinata agli abbonati, tra PalaDozza e Virtus Arena sono infatti state più di 2.700 le tessere di rinnovo staccate. Sarà l’ effetto scudetto, oppure il mercato bianconero che continua incessante, oggi in città c’è anche Alen Smailagic, serbo di 24 anni, 208 centimetri e 98 chili, prossimo alle visite mediche e all’annuncio ufficiale, ma il clima della campagna abbonamenti “ Per quella V Cucita sopra al cuore ” sembra avere proprio fatto breccia nei tifosi virtussini che fino dal primo giorno hanno assiepato casa Virtus, negli uffici a fianco della palestra Porelli, oppure direttamente sul circuito Vivaticket, per rinnovare la propria tessera stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, gli abbonamenti spiccano subito il volo: già 2.700 tessere

