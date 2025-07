Francia è record di povertà Crescono le disuguaglianze | mai così alte dal 1996 E Macron rischia un’altra sfiducia

La Francia si confronta con un inquietante record di povertà, mai così alto dal 1996, toccando il 15,4% della popolazione nel 2023. La crescita delle disuguaglianze si fa sentire con forza, alimentando tensioni politiche e rischi di sfiducia nei confronti di Macron. Un quadro che richiede attenzione urgente, perché dietro questi numeri si nascondono vite e destini in bilico, e la stabilità del paese potrebbe essere messa a dura prova.

Il tasso di povertà è salito al 15,4% della popolazione nel 2023 in Francia. Un record dal 1996. A registrarlo sono i dati di creazione dell’indicatore dell’Insee, l’istituto di statistica, che parla oggi anche di una “forte crescita” delle disuguaglianze. Mentre Macron rischia di andare incontro alla sfiducia del governo Bayrou. Il record di povertà in Francia. In un solo anno, stando all’Insee, il tasso di povertà è cresciuto di 0,9 punti, che in numeri assoluti significa che 9,8 milioni di francesi si trovano con redditi mensili inferiori alla soglia di povertà, fissata al 60% del reddito medio (1. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it