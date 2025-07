Ecco cosa prevede il piano Great Trust per la Riviera di Trump a Gaza Ft | Coinvolti anche consulenti del Tony Blair Institute

Il piano Great Trust, parte del controverso “Piano Riviera” di Trump per Gaza, sta facendo scalpore. Coinvolgendo consulenti del Tony Blair Institute e supportato da modelli finanziari avanzati del Boston Consulting Group, questa iniziativa mira al “ricollocamento volontario” della popolazione palestinese, sollevando dubbi etici e politici. Ma qual è realmente il suo impatto sulla stabilità e i diritti umani nella regione? Scopriamolo insieme.

Alcuni membri dello staff del Tony Blair Institute hanno partecipato a un progetto collegato al cosiddetto “Piano Riviera” lanciato da Donald Trump per Gaza, che prevede l’espulsione della popolazione palestinese dalla Striscia. L’iniziativa denominata “Great Trust”, come riferisce un’inchiesta del Financial Times, si basa su modelli finanziari sviluppati da un team del Boston Consulting Group (BCG) e prevederebbe il “ricollocamento volontario” di centinaia di migliaia di abitanti del territorio costiero palestinese, il coinvolgimento di imprese israeliane, una “Elon Musk Smart Manufacturing Zone” e l’attrazione di investitori privati??per sviluppare la Striscia dopo la guerra. 🔗 Leggi su Tpi.it