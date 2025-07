da schiapparelli ritornano gli archivi

Da Schiaparelli ritornano gli archivi: un viaggio nel tempo tra fascino e storia, tra capolavori di alta moda e ricordi di un passato intriso di arte e glamour. Daniel Roseberry, il talentuoso stilista americano alla guida del marchio dal 2019, rivela di aver esplorato immagini di Parigi del 1939, poco prima dell'invasione tedesca. Un'occasione per riscoprire un'epoca in cui il glamour aveva un'anima eterna, e a questo punto...

“Non ho mai guardato tanto gli archivi come stavolta” dice Daniel Roseberry, l'americano che dal 2019 disegna Schiaparelli, marchio di culto per gli amanti di arte e alta moda. “Ho trovato delle fotografie di Parigi nel 1939, poco prima dell'invasione tedesca – prosegue lo stilista - e ho pensato a quel crepuscolo del glamour, agli abiti tagliati in sbieco, alle tipiche giacche del brand con le spalle importanti e all'atemporalità di un mondo in bianco e nero”. In parole povere Roseberry s'ispira a un momento topico nella vita della grande Elsa, quando lascia l'adorata Parigi per andare in America dove la guerra è solo un'eco lontana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it