Intimamente l' importanza del benessere intimo quotidiano

L'importanza di prendersi cura del proprio benessere intimo quotidiano non può essere sottovalutata. A Milano, Alfasigma ha presentato Meclon Intima, una linea di detergenti pensata per l’igiene giornaliera femminile, offrendo protezione e comfort. Promuovere una cultura di benessere anche in ambito intimo è fondamentale per prevenire disturbi come vaginosi e candidosi, contribuendo a una vita più sana e sicura.

Milano, 30 giu. - La corretta igiene intima quotidiana femminile è fondamentale. Questo è il fulcro dell'evento organizzato a Milano da Alfasigma che ha presentato una nuova linea di detergenti Meclon Intima studiata appositamente per l'igiene di tutti i giorni e offrire maggiore protezione. Promuovere una cultura del benessere anche in ambito intimo è necessario, in modo che disturbi comuni come vaginosi e candidosi non compromettano l'equilibrio del microbiota. Rimuovendo sudore, batteri in eccesso e impurità, infatti, si contribuisce all'equilibrio della flora microbica, preservando il pH fisiologico.

