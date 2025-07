Appiano Gentile Inter | la data per la ripresa degli allenamenti

Appiano Gentile si prepara a riaccendere i motori: dopo le vacanze post-Mondiale per il Club, l’Inter si appresta a tornare in campo. La data di ripresa degli allenamenti è attesa con entusiasmo, mentre si delineano le prime probabili formazioni e si monitorano infortuni, diffidati e novità dalla sede nerazzurra. La squadra si avvicina al prossimo impegno con rinnovato entusiasmo e determinazione. La stagione sta per ripartire: ecco tutte le ultime notizie da Appiano Gentile.

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo la fine della stagione, con l’eliminazione dal Mondiale per Club, la squadra è in vacanza. L’inizio del ritiro è in programma dopo il 20 luglio ad Appiano Gentile. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro verso la Lazio - A Appiano Gentile, i nerazzurri si preparano intensamente per la sfida contro la Lazio. La redazione offre aggiornamenti su infortuni, tempi di recupero e le probabili formazioni per il prossimo impegno.

