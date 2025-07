Omicidio Liliana Resinovich Sebastiano Visintin fa ricorso in Cassazione | i prossimi passi sul caso

Il caso di Liliana Resinovich continua a scuotere l’opinione pubblica: Sebastiano Visintin, unico indagato, ha deciso di fare ricorso in Cassazione contro l’ordinanza di incidente probatorio. Quali saranno i prossimi passi in questa intricata vicenda giudiziaria? Scopriamo insieme le possibili evoluzioni e le implicazioni di questa scelta legale.

Sebastiano Visintin, unico indagato per l'omicidio della moglie, Liliana Resinovich, ha presentato ricorso in Cassazione contro un'ordinanza di incidente probatorio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin fa ricorso in Cassazione: i prossimi passi sul caso

In questa notizia si parla di: omicidio - liliana - resinovich - sebastiano

Omicidio Liliana Resinovich, la perizia smentisce il tecnico dell'obitorio sulla vertebra rotta: cos'è emerso - L'omicidio di Liliana Resinovich ha suscitato grande attenzione, soprattutto dopo che una perizia ha messo in discussione le affermazioni del tecnico dell'obitorio riguardo a una vertebra rotta.

Nel tribunale di Trieste dove Claudio Sterpin viene sentito per 5 ore durante l'incidente probatorio va in scena lo scontro anche tra i due uomini di Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin e l'ex maratoneta. Il marito della vittima, unico indagato per l'omicidio di L - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Liliana #Resinovich Sebastiano a #Pomeriggio5: "Non ho fatto del male a mia moglie" Vai su X

Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin fa ricorso in Cassazione: i prossimi passi sul caso; Caso Resinovich, i legali di Sebastiano Visintin fanno ricorso: la morte per plastic bag suffocation e l'ipote; Omicidio Liliana Resinovich, SEBASTIANO HA RISPOSTO AL TELEFONO DELLA MOGLIE il giorno della scomparsa? Appartiene a lui la voce ascoltata dall’amante Sterpin? “Lui non l’ha mai cercata”. È stata uccisa da Visintin?.

Caso Resinovich, i legali di Sebastiano Visintin fanno ricorso: la morte per "plastic bag suffocation" e l'ipotesi dell'aggressione - Continua la nuova indagine sulla morte di Liliana Resinovich, con il marito Sebastiano Visintin come unico indagato per omicidio. Lo riporta msn.com

Liliana Resinovich, la difesa del marito Visintin fa ricorso in Cassazione dopo il rifiuto della Gip di una nuova perizia medico-legale - legali attualmente a disposizione presentano «evidenti discrasie scientifiche» L'articolo Liliana Resinovich, la difesa del marito Visintin fa ricorso in Cassaz ... Riporta msn.com