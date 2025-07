Inter il dopo Dumfries dalla Germania | lo ha scelto… l’algoritmo

L’Inter si prepara a scrivere il suo prossimo capitolo dopo Dumfries, e questa volta l’algoritmo ha deciso il futuro. Un alleato digitale che analizza dati e tendenze, portando alla luce nomi sorprendenti e soluzioni affidabili. Il 15 luglio potrebbe segnare un nuovo inizio: tra clausole e tentazioni, l’intuito si combina con la tecnologia per scegliere al meglio. Ma chi sarà il prossimo protagonista? Solo il tempo e l’algoritmo lo sveleranno.

Il futuro di Dumfries è appeso a una data: 15 luglio. L’Inter però ha già chiesto aiuto all’algoritmo, e diversi nomi sono venuti fuori. Alcuni familiari, altri sorprendenti Inter, il dopo Dumfries dalla Germania: lo ha scelto. l’algoritmo (AnsaFoto) – serieanews.com Gli algoritmi sono ormai dei preziosissimi alleati per chi fa scouting. E anche l’Inter farebbe bene ad affidarcisi con convinzione, perché tra clausole e tentazioni inglesi, Denzel Dumfries potrebbe lasciare la maglia nerazzurra prima del 15 luglio. A quella data, con 25 milioni sul tavolo, un club può prenderlo senza troppe discussioni. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, il dopo Dumfries dalla Germania: lo ha scelto… l’algoritmo

