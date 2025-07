le pro loco del sannio protagoniste a paduli con il sannio tra sapori e folklore

Il Sannio si prepara a conquistare il cuore di appassionati e visitatori con l’evento imperdibile “Il Sannio tra sapori e folklore – Sulle orme della Via Appia Traiana”. Un festival ricco di tradizioni, gusto e cultura pronto a portare alla luce le meraviglie di Paduli e del suo territorio. L’appuntamento è alle porte, e l’entusiasmo cresce: scopriamo insieme cosa rende questa manifestazione così speciale!

Fervono i preparativi per "Il Sannio tra sapori e folklore – Sulle orme della Via Appia Traiana" Paduli (BN), 12–13 luglio 2025. Domani, martedì 8 luglio 2025, alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale dell'evento "Il Sannio tra sapori e folklore – Sulle orme della Via Appia Traiana", che si svolgerà nel Comune di Paduli il 12 e 13 luglio. L'iniziativa, promossa dall'UNPLI provinciale di Benevento in sinergia con numerose Pro Loco del territorio, intende valorizzare l'identità culturale e gastronomica del Sannio, ponendo al centro il legame tra tradizione, partecipazione comunitaria e sviluppo locale.