Meteo Roma del 07-07-2025 ore 19 | 15

Scopri le previsioni meteo di Roma e del Nord Italia per venerdì 7 luglio 2025. Dalla mattina intensa instabilità sul Friuli e parte del Veneto, fino alle serate con residui fenomeni tra Germania e Triveneto, il clima si presenta variabile e dinamico. Sintonizzati per essere sempre aggiornato sulle condizioni atmosferiche e pianificare al meglio le tue attività. Non perdere tutte le informazioni dettagliate per una giornata senza sorprese meteorologiche.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino fenomeni intensi sul Friuli parte del Veneto sereno sulle altre regioni al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse anche intense tra Trentino Alto Adige Triveneto più asciutto sul Piemonte in serata residui fenomeni tra i Germani e Triveneto sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio locale instabilità sull'umbria settentrionale tempo invariata altrove ancora pioggia e temporali sulle adriatiche migliora nella notte Azzurra al mattino locali piovaschi sulle coste tirreniche tra Campania e Calabria Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori in serata e nottata Non sono attese variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità temperature minime in calo al centro-nord sulla Sardegna Tassinari altrove massimo in generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 07-07-2025 ore 19:15

