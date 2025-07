Spot woke per l’elettrico crollano le vendite di Jaguar

Immatricolati soltanto 49 veicoli, contro i 1.961 dello stesso mese del 2024, secondo i dati di Acea. Si tratta di un calo del 97,5%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Spot “woke” per l’elettrico, crollano le vendite di Jaguar

In questa notizia si parla di: spot - woke - elettrico - crollano

“Basta con la confusione di genere”: il Pentagono lancia il nuovo spot anti-woke per l’esercito americano (video) - Il Pentagono ha lanciato un nuovo spot anti-woke in occasione del Memorial Day, intitolato "Basta con la propaganda gender".

Dopo lo spot woke per l'elettrico, le vendite di Jaguar sono (letteralmente) crollate; Ma vendete auto?. Il fallimento della svolta woke della Jaguar; Caos Jaguar: niente più giaguaro, spot senza auto e clienti in rivolta.

Jaguar: lo spot “woke” e il rebranding fanno crollare le vendite del 97,5% in Europa [VIDEO] - Con questo spot del 2024 Jaguar, la storica marca di auto di lusso britannica, ha dato il via a un completo rebranding che riguarda non ... Come scrive lascimmiapensa.com

Jaguar, la svolta woke fa crollare le vendite: ecco i numeri - Il rebranding patinato è stato un disastro, ma l'azienda getta acqua sul fuoco. Si legge su msn.com