La Promessa anticipazioni 8 luglio | Manuel pronto a rinunciare alla sua grande passione per amore di Jana

Preparati a vivere un episodio ricco di emozioni con "La promessa"! Domani su Rete 4, alle 19:40, Manuel si troverà a un crocevia importante: rinunciare alla sua grande passione per amore di Jana. Una scelta difficile che potrebbe cambiare il corso della loro storia. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa puntata intensa e coinvolgente, pronta a catturare il cuore di tutti i fan della soap spagnola ambientata a Cordova. La passione e i sacrifici sono pronti a svelarsi.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: nel tentativo disperato di convincere i genitori ad accettare Jana, Manuel si dice disposto a rinunciare all'aviazione. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: La reputazione di Jana preoccupa sempre più i marchesi. Le voci che circolano tra le famiglie nobili rendono urgente bloccare le nozze con Manuel, ma lui non intende arrendersi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 8 luglio: Manuel pronto a rinunciare alla sua grande passione per amore di Jana

