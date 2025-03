Sport.quotidiano.net - Modena "Obiettivo salvezza tranquilla"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tra color che son sospesi. Come Virgilio, che nella Divina Commedia si sentiva in un limbo tra l’inferno e il paradiso. Perdonerà il sommo Dante l’uso non proprio pertinente di questo verso, che però fotografa in modo eloquente la classifica delprima della partita di Castellammare di Stabia. I playoff a quattro punti, i playout idem, una sorta di galleggiamento nell’attesa di quel salto che non arriva, mentre dietro le spalle c’è fermento. Paolo Mandelli, a ventiquattr’ore dalla partita contro la Juve Stabia, accetta la domanda sull’ennesimo tentativo di questodi dare una svolta a una stagione sinora insipida, magari non proprio sciapa ma neppure saporita. "La domanda è ripetitiva però è vero che siamo ripetitivi noi. Adesso siamo in una situazione esattamente di mezzo, l’principale rimane quello di assicurarsi unail piùpossibile: dietro ci sono squadre anche forti che spingono e abbiamo bisogno di fare punti.