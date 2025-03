Totti incontrerà i fan a Roma | un evento speciale promosso da Iliad

Leggi su Funweek.it

Giovedì 20 marzo, i fan di Francescoavranno l’opportunità di incontrare il loro idolo in unorganizzato da, presso il suo store di Via Cola di Rienzo 238 a. L’iniziativa, che rientra nella partnership trae la Serie A, vedrà l’ex capitano dellaprotagonista di un’intervista e di un meet&greet aperto al pubblico.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a, clicca qui>>Francesco, in qualità di “ambassador della Serie A”, sarà ospite dell’Store per la registrazione di una puntata del podcast “In tutta trasparenza” di Cronache di Spogliatoio, che verrà successivamente pubblicata sul canale YouTube omonimo.L’si inserisce nella collaborazione trae la Lega Serie A, con l’obiettivo di promuovere la tecnologia e la trasparenza nel mondo dello sport.