Lanazione.it - Ragazzina nel mirino. Due uomini indagati per molestie sessuali

Leggi su Lanazione.it

Una vicenda delicatissima, un’accusa pesante e ancora tutta da dimostrare. Protagonista suo malgrado, una ragazza minorenne residente in un paese dello Spezzino, che sarebbe stata vittima di ’attenzioni’ particolari negli ultimi anni da parte di duedi circa settanta anni, oggiper violenza sessuale. La vicenda ieri è approdata per la prima volta nel tribunale cittadino, per effetto dell’incidente probatorio chiesto dal sostituto procuratore Alessandra Conforti per verificare l’attendibilità della deposizione della persona offesa e la capacità della stessa di testimoniare in un eventuale processo. Il giudice per le indagini preliminari Tiziana Lottini ha affidato gli accertamenti alla psicologa forense Donatella Raspaolo, che si è presa sessanta giorni per il deposito della perizia.